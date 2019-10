A nova abertura da Igreja Católica aos padres casados

O que acontece quando um padre pede para ser dispensado das obrigações sacerdotais? Até hoje, era um processo moroso que passava pelo afastamento das comunidades, limitações no ensino da religião e condições constrangedoras nos casos em que os padres se quisessem casar. Até que, recentemente, a Congregação para o Clero mudou radicalmente o tom das respostas nestes documentos chamados “rescritos”.

Fernando Félix conta ao P24 a razão da longa espera de uma resposta ao seu pedido de dispensa do sacerdócio, há mais de dez anos, e as motivações do trabalho da associação Fraternitas.

A jornalista Natália Faria, da secção de Sociedade, explica que outras mudanças o papa Francisco tem operado na Igreja Católica, os debates que tem “descongelado” ao longo do seu pontificado e o que esperar do Sínodo da Amazónia, de 6 a 27 de Outubro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até 4 de Outubro, o P24 é servido em dose dupla: o noticiário da manhã sobre um dos temas do dia e um episódio ao final da tarde dedicado ao acompanhamento da campanha para as eleições legislativas 2019, que têm lugar a 6 de Outubro.

Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã subscreva o P24 no iTunes, SoundCloud, Spotify e aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.