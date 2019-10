Inspecção da Defesa foi incapaz de apurar responsabilidades no achamento de Tancos

A Inspecção-Geral da Defesa Nacional não conseguiu responsabilizar nenhum militar pelo que se passou no chamado achamento das armas roubadas do quartel de Tancos. O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, deu aos inspectores apenas duas semanas para apurarem a legalidade da actuação da Polícia Judiciária Militar (PJM) neste caso: no despacho em que lhes encomendou o inquérito, a 1 de Abril passado, o governante fixou a data de 15 desse mesmo mês como data de entrega do documento.

Continuar a ler