Homem entrega-se à PSP e pede para ser preso para não abusar crianças

Um homem, de 27 anos de idade, entregou-se na esquadra do Cacém, no início desta semana. O motivo? Sentia desejo sexual por crianças e receava que, se não fosse detido, abusasse de uma criança. O episódio foi confirmado ao PÚBLICO pela PSP.

De acordo com a mesma fonte, o indivíduo encontra-se neste momento detido. “Foi presente ontem [quarta-feira] a primeiro interrogatório e foi-lhe decretada a medida de coacção de prisão preventiva”, uma das sanções mais graves que pode ser aplicada a um suspeito de crime ainda antes do julgamento.

De acordo com o que relatam o Observador e o Correio da Manhã, no momento em que se entregou, o homem terá garantido que nunca tinha tocado numa criança antes. No entanto, terá entregado aos agentes o seu telemóvel, onde guardou vários ficheiros de pornografia infantil, que lhe teriam sido enviados através do Whatsapp.

A posse de pornografia infantil é crime terá sido essa a razão que terá ditado a sua detenção. Terão sido também feitas buscas à casa do suspeito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os mesmos jornais escrevem que o homem, que já contava no seu currículo vários trabalhos que envolviam contacto directo com menores, iria começar a trabalhar, no próximo sábado, 5 de Outubro, num serviço de animação de crianças num centro comercial da Amadora – a Kidzania, conforme detalha o Correio da Manhã.

O suspeito terá dito aos agentes da PSP que seria uma questão de dias até cumprir o seu desejo, o que terá incentivado a sua entrega.

De acordo com os últimos dados do Ministério da Justiça, só no primeiro semestre de 2019 foram acrescentados 155 nomes à lista dos condenados por crimes sexuais contra crianças, que contém, ao todo, 5416 pessoas. A base de dados, criada em 2015 para uso dos órgãos de investigação criminal, inclui todos os condenados pela prática de crimes sexuais em que a vítima seja menor.