Aluno de 15 anos golpeado por colega em escola de Matosinhos

Um aluno de 15 anos da Escola Básica 2,3 de Perafita, Matosinhos, foi agredido nesta quinta-feira por um colega da mesma idade e teve de ser levado ao hospital, subsistindo dúvidas se foi golpeado com uma faca ou com uma caneta.

As causas deste incidente, registado pelas 13h10 no perímetro da escola, são ainda desconhecidas. Fonte da GNR disse à agência Lusa que a versão da vítima aponta para uma agressão à facada, enquanto o agressor referiu ter ferido o colega com uma caneta.

O aluno ferido foi conduzido à urgência pediátrica do Hospital de São João.

Também contactado pela Lusa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que o aluno golpeado foi conduzido ao hospital “em estado grave”.

A fonte referiu que a Emergência Médica recebeu um alerta para um caso descrito como “agressão com arma branca” no interior da escola, tendo deslocado para o local uma equipa médica, uma ambulância e psicólogos.