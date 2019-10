O partido do híbrido passeou pelo país e incomodou muita gente

Uma dúzia de medronhos, dois limões, um punhado de castanhas no ouriço e um saquinho de papel com nozes pecã. Era o que estava na caixa de “alimentos zero quilómetros” que Ana Nunes quis dar a André Silva quando a comitiva do PAN visitou o seu bocadinho de floresta na Serra de Monchique. Ali, no Cerro do Touro, às portas da vila, o fogo nunca tinha chegado antes. Em Agosto do ano passado, devorou tudo. Matou-lhe 200 sobreiros. Um ano depois, as árvores ainda ali estão, de pé, numa falsa ilusão de vida.

