Apesar de partir, Freitas do Amaral terá sempre um lugar reservado na história da democracia portuguesa. Podemos com ele ter concordado ou com ele ter divergido, mas o que não podemos é esquecer o seu decisivo contributo na construção do regime, o seu inquestionável papel na adesão de Portugal à então CEE, e a sua firme determinação no voto contra a Constituição em 1976.

Pensando no regime, teremos de recordar que a par de Sá Carneiro e de Mário Soares, a ele também se deve a afirmação da democracia pluralista que hoje conhecemos. E teremos de o recordar, uma vez que essa afirmação foi feita numa época em que o poder dito das massas, visando subjugar ou até anular o papel dos partidos políticos, quis impedir a implantação de uma democracia representativa para em seu lugar impor a chamada democracia popular.

Pensando na adesão à CEE, não poderemos ignorar o trabalho desenvolvido por Freitas do Amaral, logo em 1974, nomeadamente no seio da UEDC (União Europeia das Democracias Cristãs, de que foi presidente), tendo em vista a integração de Portugal no Mercado Comum. Ao contrário do que tantas vezes se diz, o êxito da adesão e da integração não se deveu apenas a Mário Soares e ao PS. Foi também o CDS, com Freitas do Amaral como seu líder, que muito batalhou nesse sentido e nessa direcção.

E pensando na Constituição e na sua versão inicial, teremos ainda de lembrar que foi Freitas do Amaral, em 1976, a dizer que o CDS não aceitava uma Constituição em tudo contrária a um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Nenhum outro partido na altura o acompanhou, mas ainda assim isso não o impediu de dizer o que disse e de votar como votou. Bastariam apenas seis anos, para que em 1982, na primeira revisão constitucional, muitas das suas posições fossem afinal seguidas e adoptadas.

Ao longo da sua vida defendeu o que considerou certo e fez o que sentiu ser adequado e consonante com os seus ideais. Muitos não o entenderam e eu próprio perante ele manifestei, e em vários momentos, profundas discordâncias. Sucedi-lhe na presidência do CDS, em 1992, após a sua demissão nas eleições legislativas de 1991. Sairia pouco tempo depois do partido que tinha fundado, precisamente por não concordar com o novo rumo que estávamos a seguir. No seu entendimento, a ideia que tinha sobre a construção europeia, já não encontrava eco nem espaço na casa que tinha construído. Procurei respeitar sempre a sua posição e em nome do muito que nos legou, aqui lhe presto a minha homenagem.