Quantos píxeis vês nesta imagem? A resposta é o número de animais que resta da espécie

Em 2008, o World Wildlife Fund uniu-se a uma agência de publicidade japonesa para criar uma campanha que usava fotografias de espécies em vias de extinção de uma forma diferente: nestas imagens, cada píxel representava o número de animais que ainda existiam na natureza. Na altura, a campanha publicitária teve o efeito desejado: sensibilizar a população para o crescente desaparecimento de algumas espécies.

Agora, mais de uma década depois, a ideia da acção continua a fazer sentido, mas as informações que transmite já não estão actualizadas. Foi precisamente por isso que o programador Joshua Smith decidiu recriar a ideia da agência japonesa, mas com dados dos últimos anos disponibilizados pelo Animal Planet. O novo conjunto de imagens, que para Joshua não passou de um "desafio de programação", como diz na sua página do Imgur, rapidamente se espalhou pelos quatro cantos da Internet.

"Cada píxel é um animal. Quanto mais pixelizada a imagem, mais próxima está a espécie da extinção", escreveu o programador no título da galeria de imagens.

As imagens não são totalmente fidedignas. Por exemplo, a fotografia do leopardo-de-amur tem apenas 49 píxeis enquanto a lista do Animal Planet refere que existem pelo menos 60 exemplares da espécie documentados. Nos comentários da sua publicação na Imgur, Joshua Smith explica que tentou criar uma imagem quadrada "o mais perfeita possível" usando apenas a proporção 7x7 ou 8x8. "Oito vezes oito dá 64. Como não conseguia atingir o número certo, achei melhor subestimar do que sobrestimar", escreve o programador.

Ainda assim, o certo é que o objectivo do programador foi cumprido: em algumas imagens conseguimos perceber automaticamente que animal está ali retratado, noutras só somos capazes de ver píxeis de várias cores. Percorre a galeria para perceber que espécies estão mais (e menos) ameaçadas.