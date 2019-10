Abstenção aumentou oito vezes em 40 anos

Primeiras legislativas com mais de dez milhões de recenseados

Para as eleições deste domingo, 6 de Outubro, estão recenseados mais de dez milhões de eleitores, dos quais quase 1,5 milhões são residentes no estrangeiro. Destes, 892 mil inscritos no círculo da Europa e 582 mil no círculo de fora da Europa.

Este número-recorde deve-se a alteração de procedimentos que possibilita o recenseamento automático através do cartão de cidadão dos portugueses que vivem emigrados.