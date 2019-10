Cofina espera que compra da TVI esteja concluída no início de 2020

A Cofina espera que a compra da Media Capital esteja"concluída no primeiro trimestre” do próximo ano, de acordo com uma apresentação da operação aos investidores a que a Lusa teve hoje acesso.

Em 21 de Setembro, a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das acções que detém na Media Capital, valorizando a empresa (enterprise value) em 255 milhões de euros.

“A transacção está sujeita a certas condições”, em particular a aprovação dos reguladores e a realização de um aumento de capital da Cofina.

No dia 1 de Outubro, a dona do Correio da Manhã anunciou que tem perspectivado um aumento de capital de 85 milhões de euros, destinado ao financiamento parcial da compra da participação da Prisa na Media Capital.

A Cofina espera financiar a operação de compra com 220 milhões de euros de dívida (debt financing) e 85 milhões de euros do aumento capital.

Segundo a empresa, 50 milhões de euros de fundos captados serão utilizados para pagar os custos da transacção e refinanciar a dívida líquida da Cofina.

Além disso, metade do aumento de capital será garantido pelos accionistas principais.

Assim, o núcleo ‘duro’ accionista da Cofina “irá manter mais de 50% do capital [da empresa] depois do aumento do capital”, refere o documento.