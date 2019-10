Com Silas, Sporting também volta às vitórias na Europa

Tal como acontecera há poucos dias na Vila das Aves, o Sporting também voltou às vitórias na Liga Europa, triunfando nesta quinta-feira por 2-1 sobre o vice-campeão austríaco LASK Linz na segunda jornada do Grupo D. Depois do desaire há duas semanas em Eindhoven, os “leões” conquistaram os primeiros pontos na Europa e passaram a partilhar o segundo lugar com o seu adversário - ambos têm três pontos, sendo que o PSV, com o triunfo sobre o Rosenborg, lidera o agrupamento, com seis pontos.

Foi um triunfo com reviravolta neste segundo jogo de Silas como treinador do Sporting. Os “leões” entraram francamente mal no jogo e viram-se a perder aos 19’. Mathieu entrega a bola ao adversário quando tentava uma saída para o ataque e Marko Raguz não teve problemas para fazer o 0-1.

Os austríacos continuaram a criar perigo durante a primeira parte perante um Sporting muito pouco rigoroso no processo defensivo e só a falta de pontaria dos seus avançados e Renan Ribeiro impediram que a desvantagem fosse maior. A tendência de jogo manteve-se na segunda parte, com o desperdício austríaco e Renan a salvar, mas, do nada, o Sporting chegou ao empate aos 58’.

Bruno Fernandes marcou um canto do lado direito e Luiz Phellype cabeceou para o empate. Cinco minutos depois, os papéis inverteram-se para o segundo golo dos “leões”. Luiz Phellype recebeu uma bola longa e tocou para Bruno Fernandes entrar na área e colocar o Sporting na frente com um remate cruzado.

Para já, está a ser um início 100 por cento vitorioso de Silas nos poucos dias de trabalho que já leva à frente do Sporting e por certo que agradecerá as duas semanas e meia proporcionadas pela pausa para as selecções até ao próximo jogo, que será frente ao Alverca, para a Taça de Portugal.