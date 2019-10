Mamona na final do triplo salto. Susana Costa e Evelise Veiga eliminadas

Patrícia Mamona qualificou-se para a final do triplo salto nos Mundiais de atletismo. Nesta quinta-feira, em Doha, a atleta do Sporting ficou em décimo lugar na qualificação, ocupando, por pouco, uma das 12 vagas na final. Mamona saltou 14,21m logo no primeiro ensaio, fazendo registos mais modestos nos dois seguintes.

Por outro lado, Susana Costa e Evelise Veiga, restantes portuguesas em prova, ficaram longe da marca de qualificação. Apesar de terem feito a prova sem saltos nulos, as marcas obtidas, abaixo dos 14 metros, não valeram sequer o sonho de uma qualificação.

A final está marcada para este sábado, a partir das 18h35.