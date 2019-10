Irlanda não convence, Fiji roçou a perfeição

Foram protagonistas pela negativa nas duas surpresas até ao momento no Campeonato do Mundo de râguebi, mas Irlanda e Fiji regressaram nesta quarta-feira às vitórias, embora dando respostas diferentes. Os irlandeses ficaram-se por uma prestação assim-assim contra a Rússia (35-0), enquanto os fijianos mostraram uma fiabilidade pouco habitual e com uma exibição quase perfeita não deram hipóteses à Geórgia (45-10).

Após a derrota com o Japão, que os pode afastar do 1.º lugar do Grupo A e, dessa forma, ficar na rota da Nova Zelândia nos quartos-de-final, os irlandeses voltaram a mostrar poucos atributos para intrometerem-se na luta pela conquista do Mundial 2019.

Apesar de ter marcado um ensaio logo no primeiro minuto, a Irlanda ficou-se por uma exibição amorfa e apenas com uma hora de jogo decorrida conseguiu o quarto ensaio que garante o ponto de bónus ofensivo.

Num jogo onde a Rússia, que vai defrontar em Fevereiro Portugal no Rugby Europe Championship (REC), mostrou organização e deixou uma boa imagem, a Irlanda vencia ao intervalo por 21-0 (ensaios de Rob Kearney, Peter O'Mahony e Rhys Ruddock) e nos últimos 40 minutos dilatou a diferença para 35-0, com mais dois toques de meta: Andrew Conway e Garry Ringrose.

No Grupo D, as Fiji fizeram um jogo praticamente perfeito contra a Geórgia, que também será adversário de Portugal no REC, e têm praticamente garantido um lugar no Mundial 2023. Capazes do melhor e do pior, os fijianos estavam sob pressão depois da surpreendente derrota com o Uruguai, mas em Higashiosaka a selecção do Pacífico deu espectáculo.

Num duelo de estilos totalmente opostos, a Geórgia nunca conseguiu superiorizar-se aos fijianos onde é mais forte – jogo de contacto com o seu poderoso “pack” avançado – e Fiji esteve letal no jogo à mão através das linhas-atrasadas.

Na primeira parte os georgianos ainda conseguiram ter alguns períodos com domínio territorial e equilibraram a partida (perdiam por 3-7 no final dos primeiros 40 minutos), mas no segundo tempo só deu Fiji.

Ao estilo de sevens, onde são os actuais campeões olímpicos, os jogadores da Oceânia fizeram gato-sapato dos georgianos e começaram a coleccionar, conseguindo marcar seis em meia hora: Frank Lomani (44'), Josua Tuisova (49'), Semi Radradra (60’ e 75'), Semi Kunatani (67') e Api Ratuniyarawa (69').

Com a vitória clara e por números inesperados (45-10), Fiji dificilmente irá perder o 3.º lugar do grupo, garantindo, dessa forma, ser uma das 12 selecções que vão sair do Japão com um lugar no Mundial de França dentro de quatro anos.