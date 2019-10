Francisco Belo falha final do lançamento do peso

Francisco Belo precisava de uma marca próxima do recorde pessoal, para chegar à final do lançamento do peso, mas ficou longe desse registo. Nesta quinta-feira, nos Mundiais de atletismo, em Doha, a marca de qualificação directa estava nos 20,90m – Belo tem 20,97 como recorde pessoal –, mas o melhor que o português fez foi 19,52m, na terceira tentativa, bem longe do que já chegou a fazer.

Belo acabou mesmo por fazer o pior lançamento entre os 35 competidores – abriu o concurso com 18,99m –, antes de um ensaio nulo. Estas marcas não permitiram ao português chegar à final, repetindo o mau desempenho nos Mundiais 2017 (29.º entre 32 atletas).