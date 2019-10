Morreu Kim Shattuck, vocalista dos The Muffs e ex-baixista dos Pixies

A vocalista, guitarrista e baixista norte-americana Kim Shattuck morreu quarta-feira aos 56 anos. Shattuck, vocalista e guitarrista dos The Muffs, sofria de esclerose lateral amiotrófica. A artista norte-americana foi também baixista dos Pixies durante uma digressão em 2013.

“Esta manhã, o amor da minha vida, Kim, morreu pacificamente durante o sono após uma luta de dois anos com ALS [a sigla inglesa para a doença neurodegenerativa]”, escreveu o seu marido Kevin Sutherland na rede social Instagram. “Ela viverá com todos nós na sua música, nas nossas recordações partilhadas e no seu feroz espírito criativo”, acrescentou Melanie Vammen, membro dos Muffs, no mesmo post de Sutherland.

Os Muffs são uma banda de punk rock fundada em 1991 e cuja carreira teve uma interrupção de cerca de uma década. O seu sétimo álbum, gravado nos últimos meses após nova reunião do grupo, tem data de lançamento agendada para o próximo dia 18. Os Muffs anunciaram o seu fim com a morte de Kim Shattuck.

Quando Shattuck foi contratada por um dos grandes nomes do indie rock do século XX, os Pixies, o seu nome surgia como substituto da histórica baixista do grupo liderado por Frank Black, Kim Deal. A colaboração, porém, seria curta e os Pixies despediram Kim Shattuck no final da digressão de Outono de 2013 para a qual a contrataram — e que passou por Portugal.