A meditação segundo Slow J

Lançado da noite para o dia sem avisar a populaça, o mais recente trabalho de Slow J perde em número de faixas o que ganha, precisamente, em coesão e maturidade, evitando a dispersão algo fútil em que The Art of Slowing Down incorria. Trata-se de um objecto muito mais centrado, concentrado, quer musicalmente, quer na própria discursividade, a qual enclausura o músico numa absoluta e melancólica introspecção, uma que tem na ideia de culpa o seu ponto “de irradiação” e cuja génese o português equaciona a partir de um país e sua cultura (um fadístico modo-de-ser português, não por acaso voltando Slow a samplar a guitarra portuguesa em Lágrimas, novamente com resultados brilhantes), de uma religião (a cruz que se vê ao centro do labirinto da capa…), do próprio círculo familiar. Embora nem seja a culpa o grande eixo poético da obra de Slow J, antes a inelutável distância de algo miticamente perdido num passado mais ou menos remoto, partindo sempre o sujeito poético, por isso, de uma posição inicial de perda (talvez que o nascimento recente do filho lhe recoloque a geometria em perspectiva…), alguém sempre a correr atrás do prejuízo (Teu Eternamente parece-nos ser uma boa súmula destas ideias).

