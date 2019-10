Smell Ya Later!” Will Smith lança linha desportiva inspirada em Príncipe de Bel-Air

Will Smith acaba de lançar uma linha de roupa inspirada no primeiro personagem que lhe granjeou fama global: um adolescente de um bairro social de Filadélfia que, depois de se meter em sarilhos, é enviado pela mãe para a casa do tio no luxuoso bairro de Bel-Air, Los Angeles. A divertida série, que durou seis temporadas, até 1996, e conquistou vários prémios, tendo Smith visto o seu nome indicado para um Emmy e dois Globos de Ouro, é assim recuperada pelo actor que dá a cara por uma colecção que revisita os anos 1990 sem que caia na tentação de recuperar os néons da época.

Pela linha, há T-shirts com Smith estampado a jogar basquete (como se mostrava logo na introdução da sitcom), casaco reversível inspirado no uniforme escolar do actor e calças a combinar (no site avisa-se que não são oficialmente reversíveis, “mas use-se ao contrário se houver coragem”), calções de treino, meias com o logo da Academia de Bel-Air, a escola particular que Carlton (Alfonso Ribeiro) e Will frequentavam, bolas de basquetebol e até ambientadores para pendurar no espelho retrovisor do automóvel numa referência ao “Smell Ya Later!”, o calão usado por Will para se despedir do taxista que o deixa à porta da mansão reluzente do tio Phil (James Avery, 1945-2013).

A colecção, cujos valores oscilam entre os 6,95 e 105 euros, dependendo dos artigos, está à venda para encomendas online desde dia 1 e apenas até dia 14 de Outubro, mas há artigos entretanto esgotados — caso do saco de desporto com kit completo (casaco, T-shirt, meias e bola), cuja produção estava limitada a cem unidades.