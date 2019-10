Novo pterossauro é o fóssil mais completo deste réptil na Austrália

Uma nova espécie de pterossauro, o Ferrodraco lentoni, foi identificada na Austrália. É o primeiro pterossauro encontrado na formação geológica de Winton, no Leste australiano, e é o fóssil de pterossauro mais completo da Austrália, onde tinham sido descobertos apenas 15 exemplares até agora.

A equipa encontrou o Ferrodraco lentoni em Abril de 2017. O nome científico da espécie deriva do latim ferrum (ferro), porque estava numa rocha ferruginosa, e do latim draco (dragão). É a terceira espécie de pterossauro descoberta na Austrália. O artigo científico com a descrição do novo réptil é publicado esta quinta-feira na revista Scientific Reports.

O fóssil, com cerca de 96 milhões de anos, é constituído por cinco vértebras parciais, oito ossos dos membros, várias partes do crânio e mais de 40 dentes. “Com um total de 30 ossos, ou 10% do esqueleto do Ferrodraco, o número de ossos de pterossauro registados na Austrália triplicou”, assinala Adele Pentland, primeira autora do artigo e paleontóloga do Museu Australiano da Era dos Dinossauros, em comunicado da instituição. Os pterossauros habitaram a Terra entre o Triássico Superior e o Cretáceo Superior e já foram encontrados fósseis destes répteis em todos os continentes. Apesar disso, os esqueletos normalmente estão fragmentados e incompletos, porque os ossos destes répteis são finos e ocos, lê-se no artigo científico.

Foto Esqueleto do Ferrodraco lentoni Naomi Miles

O Ferrodraco lentoni pertence ao género – categoria taxonómica acima da espécie e abaixo da família – Anhanguera, um grupo de pterossauros que se terá extinguido no final da idade do Cenomaniano (entre 100 e 94 milhões de anos), no começo do Cretáceo Superior. Contudo, a deposição de sedimentos na parte norte da formação de Winton – onde foi encontrado o Ferrodraco – terá ocorrido até ao início da idade do Turoniano (entre 93 e 90 milhões de anos), o que sugere que pterossauros Anhanguera – que já tinham sido reportados no Brasil, em Inglaterra e na China – viveram até mais tarde naquela parte da Austrália.

Os cientistas sabem que o Ferrodraco lentoni pertence ao género Anhanguera através das características da mandíbula, das protuberâncias na ponta de ambos os maxilares e da forma pontiaguda dos dentes. Aquilo que distingue a nova espécie dos restantes pterossauros é o aspecto do maxilar superior e o tamanho dos dentes.

A partir da medição dos ossos encontrados e da comparação com outros pterossauros Anhanguera, os cientistas calculam que a nova espécie podia atingir quatro metros de envergadura, aproximadamente. Adele Pentland comenta: “[Com esse tamanho,] o Ferrodraco terá sido um predador aéreo acutilante”.

Texto editado por Andrea Cunha Freitas