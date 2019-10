Mais de cinco mil detidos em operações de Verão pela PSP e GNR

Mais de três mil pessoas foram detidas, entre 15 de Junho e 30 de Setembro, no âmbito da operação Polícia Sempre Presente — Verão Seguro 2019, segundo a PSP. A GNR, por sua vez, deteve 1968 pessoas. No total, as duas forças de segurança fizeram 5016 detenções durante as operações de Verão.

Sobre a actuação da PSP, a polícia adianta, em comunicado, que foram efectuadas 5380 operações policiais em 108 dias (uma média de 49 acções e operações diárias) no continente e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira.

Entre 15 de Junho e 30 de Setembro, a PSP deteve 3048 pessoas (em média, 28 pessoas por dia), das quais 724 por condução sob influência de álcool, 506 por condução sem habilitação legal, 426 por tráfico de droga, 208 por furtos e 34 por roubos. A PSP adianta também que 605 pessoas foram detidas por cumprimento de mandados.

Durante as operações da PSP, foram apreendidas 211 armas de fogo, em média, quase duas armas de fogo por dia. Foram também apreendidas outras 275 armas (97 armas brancas e 175 armas de outros tipos) e 139.950 doses de droga (em média, 1295 doses de droga por dia).

“Os principais tipos e quantidades de estupefacientes apreendidos foram: 88.423 doses de haxixe, 32.535 doses de heroína, 8764 doses de cocaína, 2364 comprimidos de ecstasy e 7863 doses de outros tipos de drogas”, refere a nota.

Naquele período foram também fiscalizadas mais de 205 mil viaturas (205.804), tendo sido levantados 46.378 autos por infracções rodoviárias: uma média de 429 infracções diárias.

Foram ainda detectados 14.266 condutores em excesso de velocidade: 2400 com infracções leves, 10.286 com infracções graves e 1580 com infracções muito graves.

A PSP registou ainda 1699 infracções por utilização do telemóvel durante a condução: mais de 500 infracções por mês.

A Operação Verão Seguro 2019 visou reforçar o policiamento nas zonas balneares, transportes públicos e locais turísticos.

858 armas apreendidas pela GNR

Em comunicado, a GNR informa que durante a operação Verão Seguro foram apreendidas 96.164 doses de droga — nomeadamente 90.444 doses de haxixe, 4350 de cocaína e 1370 de heroína – e 858 armas, das quais 509 de fogo e 205 armas brancas.

A operação, que decorreu também nos principais eixos rodoviários, pretendeu, segundo a GNR, “garantir a segurança e o bem-estar da população portuguesa e dos milhares de turistas e de emigrantes que visitaram Portugal”.

O reforço do policiamento teve ainda o propósito de “prevenir e combater a criminalidade, através do empenhamento das diferentes valências da GNR, como a territorial, trânsito, protecção da natureza e ambiente, investigação criminal, intervenção e ordem pública”, diz a nota.

Para promover e facilitar o policiamento de proximidade com os turistas e numa conjuntura de cooperação internacional, a GNR efectuou acções de patrulhamento conjunto com militares da Guardia Civil do Reino de Espanha, da Gendamarie Nationale francesa e dos Carabinieri de Itália, especialmente nas zonas balneares mais turísticas dos distritos do Algarve, Porto, Lisboa e Setúbal.

Na área da segurança rodoviária, a GNR revela que foram fiscalizados cerca de 435 mil condutores, tendo sido registados 7847 condutores com excesso de álcool, dos quais 2923 foram detidos por conduzirem com uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l). Foram igualmente detidos 1320 condutores por falta de habilitação legal para conduzir.

No decorrer da operação foram detectadas cerca de 166.577 contra-ordenações rodoviárias, entre as quais 48.456 por excesso de velocidade, 8122 por falta de inspecção periódica obrigatória, 7445 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 5472 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 5314 por uso indevido de telemóvel durante a condução.

A GNR revelou ainda que, no âmbito do Programa Chave Directa, cujo objectivo é garantir a segurança das residências habituais dos cidadãos que se encontram de férias, através da realização de acções de patrulhamento durante a ausência dos proprietários, foram vigiadas 2004 residências, sem que se tenham registado quaisquer incidentes.