PSD traz debate de “Centenos” para a campanha

Se o debate sobre economia entre os “Centenos” não acontece – e as campanhas do PSD e do PS parecem girar quase só em torno disso –, os sociais-democratas trouxeram o tema para o talk desta quinta-feira no Mercado do Peixe em Aveiro. Numa conversa em que só mulheres faziam perguntas, o palco foi dividido entre Rui Rio e Joaquim Sarmento, co-autor do programa económico do PSD.

Da plateia vieram então as perguntas sobre o quadro económico-financeiro do PSD, a receita fiscal, investimento e crescimento económico. Joaquim Sarmento, que foi “o primeiro Centeno” que o PSD indicou para debater com o ministro das Finanças do PS, lá foi respondendo com números e acabou por admitir que os economistas são as pessoas mais enfadonhas. Já a sessão passava dos 40 minutos quando o líder do PSD disse ter espreitado o telemóvel e ter visto a notícia de que Mário Centeno estava à espera de resposta do PSD sobre a indicação do nome para o debate se realizar. Rio ironizou: “Já me tinham pedido para tirar Tancos da campanha. Vou mandar uma carta ao líder do PS para ele me dizer quem vai debater com Mário Centeno”. Depois corrigiu e disse que o pedido seguia “por SMS”.

Num espaço com cerca de 100 lugares sentados e que no início da sessão teve muita gente em pé, Rio reafirmou que o “pior destes quatro anos” do Governo foi o PS não ter aproveitado uma conjuntura favorável para fazer uma política económica diferente”, um ambiente que se tornou “ainda mais favorável” quando chegou à liderança do PSD e se mostrou “disponível” para as reformas estruturais.

O “economês” deu lugar, depois, a perguntas de cariz pessoal, no género inquérito de Verão. Qual o melhor restaurante para comer francesinha no Porto, onde se come bem em Lisboa ou ainda que três objectos não podem faltar na mala de Rui Rio. “Magnésio, roupa naturalmente. Escolhe-se a camisa, branca, mas o mais difícil são as gravatas, que não podem ter pintinhas para a televisão”, respondeu. A mensagem mais política já tinha sido sublinhada de manhã, no final de uma visita a uma fábrica e antes de um passeio de moliceiro na Ria de Aveiro. O líder do PSD voltou a dizer estar em condições para disputar as eleições, mas num tom conformado: “Se vamos ter mais 1% ou menos 1% que o PS, é o povo português que vai decidir e democraticamente. Aceito todas as decisões, cumpri o meu papel, fiz o que tinha a fazer”.