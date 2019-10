Elisa Ferreira promete lutar para obter mais verbas para a política de coesão

A candidata a comissária europeia nomeada por Portugal e indigitada para a pasta da Coesão e reformas, Elisa Ferreira, aproveitou logo a primeira pergunta da sua audição no Parlamento Europeu para reclamar “o nível mais alto possível” para o financiamento da política de coesão e desfazer a ideia de que concorda com os cortes estimados em 10% no seu envelope financeiro, de acordo com a proposta de novo quadro financeiro plurianual apresentada pela Comissão Europeia para 2021-2027.

