Costa já tem “borboletas na barriga” com o resultado de domingo

“O que vou fazer depois das eleições? O elixir já me resolveu esse problema. Fiquei com borboletas na barriga”, disse António Costa ao PÚBLICO. A metáfora usada por Costa vai buscar uma ideia deixada por um jovem que, minutos antes, numa iniciativa de rua da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra com que a caravana se cruzou, lhe tinha oferecido um elixir que conferia a Costa o poder da curiosidade. A resposta, aliás, encaixa no perfil daquelas que tem dado ao longo dos dias, o de empurrar para depois das eleições o segredo mais bem guardado do socialista: que “elixir extraordinário” usará para fazer magia com os resultados eleitorais.

O nervoso miudinho tem sido indisfarçável por estes dias em que António Costa tem andado numa campanha de lusco-fusco entre o Costa-candidato e o Costa-primeiro-ministro. Este último que também entra na campanha, pela via do acompanhamento da situação nos Açores, depois da passagem do furacão Lorenzo, e das obras. Primeiro foram as do IP3 e, nesta quarta-feira, num desvio de Coimbra ao Porto para ir para Viseu, para visitar as da ala pediátrica do Hospital de São João no Porto. A construção da obra que lhe valeu fortes críticas da oposição durante meses começou na terça-feira e foi presenteada com a presença de Costa menos de 24 horas depois.

“Não é conveniente?” Se o Governo que lidera lhe deu uma oportunidade (ou duas), o candidato não a desperdiçou e assumiu que quer mostrar o trabalho feito: “Teria sido muito mais conveniente a obra ter sido possível inaugurar”, responde.

Num dia com acrescentos de agenda de última hora, o socialista volta a ter os pés assentes na campanha e na sua mensagem das “prioridades para os portugueses”, uma fórmula que usa para não responder aos assuntos laterais - leia-se o caso de Tancos.