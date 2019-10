No centro é que está a virtude?

Neste P24 Série Legislativas ouvimos David Pontes e Helena Pereira sobre a conquista do eleitorado do centro, as sondagens e uma futura solução governativa depois destas eleições. Seguimos a campanha do Bloco de Esquerda com a Liliana Borges e como comentador de ocasião temos o cronista João Miguel Tavares.

Entre 23 de Setembro e 4 de Outubro o P24 lança um episódio diário extra dedicado ao acompanhamento da campanha para as eleições legislativas 2019.

