O discurso de Greta é agora uma música de heavy metal — e os lucros vão para a Greenpeace

Quando John Meredith, baterista da banda de thrash metal Suaka, ouviu o discurso de Greta Thunberg na Cimeira da Acção Climática em Nova Iorque, soube exactamente o que fazer: "Transformar as suas palavras brutais numa música de metal", disse o músico à Rolling Stone. E assim fez. Pegou nas baquetas e lançou um vídeo, intitulado Greta Thunberg sings Swedish Death Metal, em que a activista sueca é transformada em metaleira — com voz distorcida e guitarra e bateria frenéticas a preceito.

O vídeo tornou-se viral e a Despotz Records decidiu oficializá-lo e transformá-lo num single — How dare you?. A música pode ser comprada aqui e todos os lucros obtidos serão doados à Greenpeace. Com o lançamento do single, a produtora sueca lançou a campanha #greenmetal, onde convida fãs de metal de todo o mundo a mobilizarem-se e a juntarem-se a movimentos ambientalistas. E Greta parece ter gostado: "Já ultrapassei a questão do clima... a partir de agora só vou fazer death metal", escreveu, no Twitter.