Crónica lúcida

Recomendo a todos os políticos que, por estes dias, andam a vender “banha de cobra” que leiam esta pequena crónica de Raquel Varela publicada no vosso jornal no dia 30 de Setembro, cujo conteúdo é uma lição de inteligência e clareza. Desde a dívida pública até ao turismo, há imensos assuntos que nenhum político discute. E são esses assuntos que nos tornariam um país decente sempre com receio de uma nova crise. Porque são assuntos difíceis nenhum político se dá ao trabalho de dizer como os resolveriam e por isso nem sequer falam neles. Vou só enumerá-los para vermos a vanidade dos assuntos dos políticos nestas eleições. Já falei na dívida pública, a banca portuguesa, as PPP, os aviões da TAP, as dívidas impagáveis do Metro, a monocultura do Turismo baseada em low cost,etc. Parabéns Raquel Varela pela lucidez e inteligência desta crónica.

Carlos Borges Simão, Torres Novas

Campanha eleitoral

Eu sou telespectador habitual da SIC, fundada como Sociedade Independente de Comunicação. Ora, o que se espera deste canal é que seja mesmo independente, o que nem sempre acontece. A propósito da campanha eleitoral para as eleições legislativas, vários jornalistas/comentadores valorizam mais os aspectos negativos de Rui Rio e da sua campanha e não tanto a clareza do seu discurso. Em algumas reportagens e espaços de comentário é notória a orientação política da SIC, sobretudo tendo em conta que este canal é o que tem mais audiência. A independência efectiva do jornalismo, seja este na televisão, nos jornais, seja na rádio é, no meu entendimento, um princípio basilar da deontologia dos media.



José Alberto Oliveira, Porto

O fim do Capitalismo à custa dos povos

Sendo que o capitalismo é um sistema económico que está baseado na propriedade privada dos meios de produção, e como uma doutrina – pouco ortodoxa – que tem como única finalidade o acúmulo de capital através do trabalho assalariado, ou mesmo cada vez mais escravo, queremos chamar a atenção para mais uma gritante situação em que privados pedem a muleta do Governo português, como se este fosse o paizinho dos capitalistas.

Assim, como todos sabem o internacional operador turístico Thomas Cook deu o berro, isto é, faliu, e não foi por culpa dos mais ou menos dez milhões de portugueses. E também não é uma empresa pública nacional. Logo, só podemos lamentar o sucedido e exclamar: temos pena. Mais nada!

Eis que, como o turismo em Portugal é e tem sido a galinha dos ovos de oiro das gentes que dominam o dito turismo, os hotéis nacionais pediram uma ajuda ao Governo. Mas por quê? Estão nacionalizados? Os seus lucros entram e engrossam as contas do Estado? Ou querem pagar melhor aos seus trabalhadores?

Pois bem, o caritativo Governo, um mãos largas para os ricos e sovina para quem menos ou nada tem, foi muito mais além do que os hotéis pediam, pelo que disponibilizou – imaginem - uma linha de crédito de 150 milhões de euros para as primeiras necessidades de tesouraria das empresas afectadas pela falência do referido Thomas Cook.

Como pode isto ser possível, se andamos sempre com uma mão à frente e outra atrás para cobrir as nossas nuas vergonhas, por estarmos quase sem cheta para nos cobrir? E onde terá ido o Centeno buscar tal maquia? Ao que cativou do SNS? Às reformas dos mais pobres, ou às daqueles que recebem altas reformas que chegam aos 167.000 euros mês?

José Amaral, Vila Nova de Gaia