“Brexit”: “Apelar ao Céu”

John Locke é certamente a grande referência e o principal arauto da democracia parlamentar moderna. A democracia inglesa, até hoje paradigmática, e as democracias a nível mundial, apesar de todos os sobressaltos e limitações, devem-lhe muito.

O pensamento de Locke, expresso no seu Ensaio sobre o Governo Civil, derrubou as doutrinas do direito divino (que por extremismos religiosos e radicalismos ainda hoje se insinuam) e faz a apologia duma autoridade sujeita ao consentimento do povo.

Contrariamente às ideias de Thomas Hobbes, nas quais, no estado de natureza, “o homem é lobo para o homem”, justificando por esta forma um Leviathan, um poder sem limites, Locke diz-nos que o estado de natureza deve ser regido pela razão. Assim, em vez de os homens estarem perante os outros homens como lobos, a razão indica que, sendo os homens iguais e independentes, não devem prejudicar-se uns aos outros naquilo que se refere à vida, à liberdade e ao seu bem-estar.

Observando atentamente aquilo a que temos vindo a assistir no Reino Unido desde o referendo sobre a saída da União Europeia, ficamos surpreendidos pela agressividade e falta de razoabilidade de várias posições políticas e intervenções em debates parlamentares; pela ausência de correntes maioritárias ou de consenso; pela falta de senso, de realismo e de sentido de Estado de muitos intervenientes. Parece até que os ingleses estão mais mergulhados no mundo de Hobbes do que no reino da razão e da democracia de John Locke.

Com a diversidade de opiniões e a confusão generalizada que se gerou, perguntamo-nos se há ingleses que ainda não entenderam que a Irlanda já não lhes pertence há muitos anos; ou se esqueceram que o Império da Rainha Vitória está extinto porque foi desaparecendo ao longo do século XX; ou se não se importam que o Reino Unido se transforme em colónia da antiga colónia, os Estados Unidos; ou ainda se não vêem o risco de o Reino Unido evoluir para uns reinos desunidos.

Voltando a John Locke, ele disse-nos também que o povo dispõe duma lei que precede todas as leis positivas dos homens, que é predominante quando não haja possibilidade de estes, na Terra, solucionarem os seus diferendos ou saírem de situações críticas. Nessas ocasiões, o povo deve “apelar ao Céu”. Com esta ideia, esta procura de soluções não imaginadas, esta insurreição intelectual, Locke, para além de nos dizer que por vezes há que encontrar soluções pouco ortodoxas, pretende também apaziguar a consciência dos seus concidadãos por terem afastado Jaime II do poder. Tal aconteceu porque, em certas circunstâncias, a única solução é mesmo apelar ao Céu.

Este apelo ao Céu manifestou-se exuberantemente no século XVIII, quando os franceses puseram fim ao Ancien Régime e quando os americanos se separaram da Grã-Bretanha e começaram a construir os Estados Unidos da América. Parecendo não existir entre os homens, na terra, nas soluções já preconizadas, uma solução consensual ou razoável para a saída do Reino Unido da União Europeia, parece-me que os ingleses deverão lembrar esse seu grande pensador e encontrar uma solução, “apelando ao Céu”.

Pessoalmente, não sei bem o que esse “apelo” possa ser, mas parece-me que, qualquer que ele seja, deve preservar a democracia parlamentar inglesa, garantir a continuidade do Reino Unido, e manter uma forte ligação à Europa, tendo em conta os princípios e os laços civilizacionais que os ligam.