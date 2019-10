“Brexit”: Johnson propõe “duas fronteiras para quatro anos” na Irlanda do Norte

Boris Johnson vai formalizar esta quarta-feira, junto da Comissão Europeia, a proposta final do Governo britânico para um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. O plano – descrito pelos media do país como sendo de “pegar ou largar” – prevê o alinhamento regulatório da Irlanda do Norte com as regras do mercado único europeu até 2025, mas implica o estabelecimento de controlos alfandegários dos dois lados da fronteira, uma vez que todo o território britânico abandona a união aduaneira com a UE. Dublin diz que o mesmo é “inaceitável”.

A proposta – catalogada por Downing Street como “plano de duas fronteiras para quatro anos” – implica a saída do Reino Unido da UE a 31 de Outubro e a entrada em vigor de um período de transição, até ao final de Dezembro de 2020, durante o qual os dois blocos aprofundarão os preparativos para o divórcio definitivo. Terminado esse período, o Reino Unido teria liberdade total para negociar acordos comerciais com qualquer outro país.

As principais alterações na ilha irlandesa começam em Janeiro de 2021, data em que, por força do abandono de todo o Reino Unido da união aduaneira europeia e à falta de um acordo de livre comércio em vigor, teria de haver um qualquer esquema de controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e República da Irlanda – cenário que Johnson sempre recusou. A ideia do Governo, tendo de existir estes controlos, é que os mesmos sejam o mais longe possível da linha de separação entre as duas Irlandas, que corre ao longo de 500 quilómetros na ilha.

Durante os quatro anos seguintes, o território norte-irlandês manter-se-ia, no entanto, alinhado com as regras do mercado único, num sistema regulatório distinto do resto do Reino Unido – possibilidade que o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, aliado do Governo no Parlamento britânico, sempre rejeitou.

A partir de 2025, caberia ao parlamento da Irlanda do Norte decidir o grau de alinhamento do território com as regras europeias e, em grande medida, os pormenores da sua relação futura com os 27 Estado-membros.

A proposta do Governo britânico, que pretende substituir o controverso backstop, será formalizada pouco depois de terminado o discurso do primeiro-ministro Johnson, no final da manhã desta quarta-feira, no congresso do Partido Conservador, que se realiza em Manchester.

Exigido por Bruxelas para evitar o regresso dos controlos alfandegários na fronteira irlandesa e arriscar pôr em causa os Acordos de Sexta-Feira Santa, de 1998, – que puseram fim a décadas de conflito e violência na ilha –, o backstop implica o alinhamento da Irlanda do Norte com as regras do mercado único e a manutenção do restante território britânico numa união aduaneira com UE, caso os dois blocos não encontrem um plano alternativo.

Do lado europeu, e enquanto se espera para conhecer todos os pormenores da proposta do Governo britânico, o entusiasmo é reduzido, mas não dizer inexistente. A ministra dos Assuntos Europeus da República da Irlanda considerou o plano de Johnson de “inaceitável” e colocou em causa o empenho do primeiro-ministro em chegar a acordo com a UE até à cimeira europeia de 17 e 18 de Outubro.

“Estamos a falar, uma vez mais, da escolha de algumas partes do mercado único para as alinhar com a Irlanda do Norte. E [o plano] propõe um limite temporal, algo que é inaceitável”, lamentou Helen McEntee.