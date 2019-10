Câmara quer reabilitar Palácio do Correios na baixa do Porto

A Câmara do Porto quer reabilitar e remodelar parcialmente o edifício do Palácio dos Correios, nos Aliados, tendo lançado esta terça-feira o concurso para a aquisição de serviços para a elaboração do projecto, no valor de 100 mil euros.

Segundo o anúncio de abertura de procedimento publicado em Diário da República, cuja entidade adjudicante é a empresa municipal de habitação DomusSocial, o prazo de execução do contrato é de 120 dias, sendo que o valor do preço base do procedimento é 100 mil euros.

Com a abertura deste procedimento, a DomusSocial pretende contratar a “aquisição de serviços para a elaboração do projecto de Reabilitação e Remodelação parcial do Palácio dos Correios”, cujo edifício foi adquirido pela autarquia em Dezembro de 2017.

Questionado pela Lusa, o município esclareceu que “o edifício em apreço está e continuará a estar, após obras de reabilitação e remodelação, afecto à instalação de serviços municipais”, não adiantando, contudo, quais os serviços que poderão vir a ser instalados no local.

Em causa está o edifício na praça General Humberto Delgado, onde actualmente está instalado o gabinete do munícipe e outros serviços municipais. Em Janeiro de 2018, a câmara clarificava que “o imóvel, que pertencia a um fundo, foi totalmente adquirido pelo município em finais de 2017”.

Para o edifício contíguo ao Palácio dos Correios chegou a estar previsto um hotel, projecto que acabou por ser abandonado mais tarde, fruto da venda dos 50% da Habitat Invest ao Grupo Ferreira, actual proprietário do imóvel. O projecto inicial do hotel foi adaptado para ser transformado num empreendimento de escritórios e lojas, onde irá funcionar a nova sede da Área metropolitana do Porto.