A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores causou 82 ocorrências pelas ilhas (a ilha das Flores foi afectada com mais intensidade), mas não há danos pessoais a registar. “Tudo indica que as coisas correram melhor do que se chegou a temer”, afirmou o primeiro-ministro, António Costa, na manhã desta quarta-feira. Os Açores acordam com detritos pelas ruas, árvores pelo chão, chuvas e ventos fortes e ondas agressivas.