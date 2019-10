Empresas ainda dão primeiros passos para descarbonizar

No ano passado, algumas das maiores empresas portuguesas lançaram menos dióxido de carbono para a atmosfera. Mas será suficiente para atingir as metas definidas pelo Acordo de Paris? O editor de economia, Pedro Ferreira Esteves, fala sobre o que está a ser feito pelas empresas portuguesas para descarbonizar e as mudanças de fundo que podem ser necessárias.

Até 4 de Outubro, o P24 é servido em dose dupla: o noticiário da manhã sobre um dos temas do dia e um episódio ao final da tarde dedicado ao acompanhamento da campanha para as eleições legislativas 2019, que têm lugar a 6 de Outubro.

