Michael Norman, um desastre fruto da “voz do corpo”

Era apontado como favorito, tinha a melhor marca mundial do ano e corria, teoricamente, numa meia-final que seria um “passeio”. Nada disto valeu ao jovem norte-americano Michael Norman, de 21 anos, que, surpreendentemente, falhou a final dos 400 metros, nesta quarta-feira, nos Mundiais de atletismo.

Em Doha, a corrida de Norman teve contornos bizarros. O americano não falhou a final por pouco nem com recurso a photo-finish. O falhanço foi total, já que Norman nem sequer chegou a entrar em “velocidade de cruzeiro”, fazendo todo o percurso em ritmo lento. Ficou no último lugar da série e, claro, motivou vários minutos de especulações em torno do que lhe teria acontecido.

O atleta explicou, mais tarde, que foi tudo por ouvir a “voz do corpo”: “O meu corpo estava a dizer-me coisas e a dar-me sinais. Ele está a dizer-me para parar, para evitar que algo trágico aconteça”. “Estou muito feliz por não ter cometido um grande erro”, completou, citado pela NBC.

Um, dois, três, quatro

Este dia de competição trouxe, ainda, o “tetra” para o polaco Pawel Fajdek. Ao contrário de outras provas, como o salto em altura ou o salto com vara, a final do lançamento do martelo acabou por não ter história e Fajdek fez o que já tinha feito em 2013, 2015 e 2017: é campeão do mundo, pela quarta vez, algo inédito na história da modalidade. Fajdek foi o único a superar os 80 metros, sendo que a prata ficou para o francês Bigot e o bronze para o húngaro Halasz.

Fajdek já tem um passado curioso em matéria de celebrações, já que, em 2015, em Pequim, durante os festejos, perdeu a medalha de ouro conquistada. Na altura, a imprensa especulou que o atleta, alcoolizado, tinha usado a medalha para pagar um táxi, mas Fajdek garantiu que a perdeu e que o taxista a terá levado inadvertidamente, depois de tirar fotos com a medalha.

Desta quarta-feira nota, também, para as eliminações das atletas portuguesas em prova, já que nem Irina Rodrigues nem Liliana Cá conseguiram o apuramento para a final do lançamento do disco.

Irina, atleta na qual se depositavam mais esperanças, acabou por fazer uma qualificação marcada pelos ensaios nulos. A única tentativa válida, modesta, não foi suficiente para chegar à final. Já Liliana Cá, chegada aos Mundiais por convite – sem mínimos –, confirmou o estatuto de atleta de segunda linha nesta prova e, apesar de três tentativas válidas, não foi além dos 54,31m.