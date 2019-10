Benfica perde na Rússia e continua a zero na Champions

A Europa continua a não querer nada com o Benfica. Os “encarnados” sofreram nesta quarta-feira a sua segunda derrota em outros tantos jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, perdendo na Rússia, frente ao Zenit de São Petersburgo, por 3-1.

Depois do desaire na jornada inaugural em casa com o RB Leipzig, este resultado deixa o Benfica ainda sem qualquer ponto e em último lugar do Grupo G, onde Lyon e Zenit partilham a liderança, com quatro pontos, seguidos do Leipzig, com três. Este é um lugar em que o Benfica não queria estar e que obriga o único representante português nesta Champions a fazer pontos no duplo confronto com o Lyon, a 23 de Outubro e a 5 de Novembro.

Foi a primeira vez que o Benfica sofreu três golos na era Bruno Lage - que esteve pela primeira vez no banco em jogos da Champions - e o primeiro surgiu logo aos 22’. Feja perdeu um duelo no meio-campo para Ozdoev, com a bola a sobrar para Dzyuba fazer calmamente o 1-0.

Na segunda parte, a formação russa aumentou a vantagem aos 70’. Barrios coloca uma bola em profundidade para Karavaev, o lateral russo ensaia o cruzamento, mas, antes que chegasse ao avançado, Ruben Dias desvia para a própria baliza. Ainda houve um compasso de espera para o VAR analisar o lance, mas não havia qualquer ilegalidade.

Pouco depois, aos 79’, o Zenit voltou a marcar, num livre marcado de forma rápida. Aproveitando a apatia geral dos “encarnados”, Azmoun ultrapassou facilmente o desamparado Vlachodimos e fez o 3-0.

O melhor que o Benfica conseguiu fazer foi reduzir aos 85’, com um grande remate de Raul de Tomas, que tinha acabado de entrar. Foi o primeiro golo oficial do avançado espanhol pelos “encarnados”, aproveitando um disparate de Osório, defesa venezuelano emprestado pelo FC Porto.