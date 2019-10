Benfica goleia o Zenit por 7-1 na UEFA Youth League

O Benfica “passeou” nesta quarta-feira em São Petersburgo diante do Zenit, com uma goleada “das antigas” à equipa russa, por 7-1, em jogo da segunda jornada do grupo G da UEFA Youth League de futebol.

Na competição que replica no escalão de juniores o modelo da Liga dos Campeões, o Benfica chegou à segunda vitória -- depois da estreia vitoriosa em casa com o Leipzig (2-1) -, num jogo de sentido único, em que o Zenit foi um adversário pouco incómodo.

Tudo se tornou fácil para a equipa de Jorge Maciel, que aos 20 minutos já vencia por três golos. O primeiro, “madrugador”, com um remate de primeira de Umaro Embaló, aos dois minutos, depois, Tiago Gouveia, os 15, e Tiago Dantas, de penálti, aos 20.

O Zenit foi incapaz de contrariar a capacidade de circulação da bola dos “encarnados”, que no último terço do campo, no ataque, conseguiam ter em Ronaldo Camará, Umaro Embalo ou Tiago Dantas, com Gonçalo Ramos mais fixo, verdadeiras fontes de perigo.

Na segunda metade, a tendência foi a mesma: foi preciso pouco mais de dez minutos para assistir a mais três golos e a “meia dúzia” no jogo.

Uma insistência de Ronaldo Câmara permitiu ao luso-guineense fazer o 4-0, aos 48 minutos, e, pouco depois, aos 52, assistir Tiago Gouveia para o 5-0 e o “bis”, antes de Gonçalo Ramos, de cabeça, fazer o 6-0, aos 56.

Num período de jogo com mudanças em ambas as equipas, seria o Zenit, que teve poucos remates enquadrados com a baliza de Celton Biai, a reduzir, de grande penalidade, com Simutenkov a fazer o 6-1, aos 75.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fruto das mudanças, foi uma última meia hora mais incaracterística, mas ainda a tempo de Jair Tavares, primo de Renato Sanches e que tinha entrado para o lugar de Tiago Gouveia, a fazer o 7-1, com um remate rasteiro colocado à entrada da área, aos 81.

Com o triunfo de hoje, o Benfica passou a somar seis pontos e lidera o grupo G da Youth League, com seis pontos, ficando à espera do resultado do jogo entre Leipzig e Lyon, que se defrontam na Alemanha.

O FC Porto é o campeão em título da competição e esta época, depois de os seus seniores serem segundos classificados na I Liga, vai disputar o “caminho dos campeões”, numa eliminatória cujo primeiro jogo se realiza hoje, diante dos letões do Liepaja.