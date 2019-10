Tribunal dá razão a Jerry Seinfeld no caso Comedians in Cars Getting Coffee

Comedians in Cars Getting Coffee

O veredicto surgiu esta segunda-feira num tribunal de Nova Iorque e foi favorável a Jerry Seinfeld: o comediante foi ilibado do processo em que era acusado de apropriação indevida da ideia que esteve na origem da série Comedians in Cars Getting Coffee, estreada em 2012, e que em 2018 começou a ser emitida pelo Netflix.

A juíza do tribunal distrital de Manhattan Alison Nathan considerou que o autor da acção, o realizador e argumentista Christian Charles, deixou ultrapassar o prazo legal para o efeito: “Charles acreditou que [Jerry] Seinfeld eventualmente reconheceria a sua autoria e propriedade”, admitiu a juíza, acrescentando, no entanto, que a queixa foi apresentada “fora de prazo”.

De acordo com a cronologia do processo descrita pela revista Variety, Charles Christian, que se tornou um colaborador próximo de Seinfeld em 1994, realizou em 2002 uma longa-metragem documental sobre o comediante, intitulada Comedian (2002), que descreve a aventura de dois amigos e actores de stand-up que trabalham on the road. Terá sido nessa altura que Charles partilhou com Seinfeld a ideia de uma série a que chamou mesmo Two Stupid Guys in a Stupid Car Driving to a Stupid Town ("Dois tipos estúpidos num carro estúpido dirigindo-se para uma cidade estúpida”, numa possível tradução).

Em 2011, Jerry Seinfeld começou a desenvolver o projecto de uma nova série, a que chamou Comedians in Cars Getting Coffee, envolvendo Charles no trabalho. Mas os dois desentenderam-se, logo no ano a seguir, sobre o estatuto (e o vencimento) do segundo no projecto. Segundo as alegações apresentadas pelos advogados de Seinfeld no julgamento, Christian Charles aceitou em 2012 o pagamento de 107.734 dólares (cerca de 98.500 euros) pelo trabalho desenvolvido na série, “sem nenhuma queixa”. Num comunicado agora divulgado após a deliberação do tribunal, um dos advogados, Orin Snyder, refere que o processo entretanto intentado por Charles “não foi mais do que uma tentativa de tirar proveito do sucesso do programa”.

Na verdade, Christian Charles só apresentou a sua acção no tribunal em 2017, tendo deixado passar os três anos que a legislação americana atribui para queixas do género. E foi nesse facto que a juíza do Tribunal de Manhattan apoiou a sua decisão em favor de Jerry Seinfeld. “É claro que estamos desapontados”, disse Peter Skolnik, advogado de Charles, reagindo à decisão do tribunal, e criticando a conduta de Seinfeld, que classificou como “mesquinha”.

Comedians in Cars Getting Coffee estreou-se em Julho de 2012 e foi exibida durante nove temporadas na canal digital Crackle, da Sony; em 2018 passou para o Netflix, que começou também a emitir episódios das temporadas anteriores. Entre os convidados que entraram no carro de Jerry Seinfeld para com ele tomar um café estiveram figuras tão díspares, e tão mediáticas, como os actores, humoristas e apresentadores de talk-shows Eddie Murphy e Tina Fey, Ellen DeGeneres, Jon Stewart e Ricky Gervais, e até o ex-Presidente Barack Obama.