Iceage tocam num Mucho Flow a celebrar uma década de ecletismo da Revolve

Numa edição alargada a dois dias de festival e a mais espaços de Guimarães, o Mucho Flow regressa este ano para a 7.ª edição e para celebrar uma década de Revolve — promotora/editora que lhe deu vida. O cartaz está fechado. Entre 1 e 2 de Novembro passam pelo CIAJG (Plataforma das Artes de Guimarães), Edifício dos CTT e São Mamede CAE duas dezenas de bandas.



Em ano de efemérides, os dinamarqueses Iceage, também a celebrar uma década de existência, juntam-se aos anteriormente anunciados Amnesia Scanner, Heavy Lungs, Montanhas Azuis, Chinaskee, Dada Garbeck e Marco Franco. Mas não são os únicos dinamarqueses com bilhete marcado para o Mucho Flow e com direito a apagar as velas. A editora Posh Isolation, de Loke Rahbek, completa o mesmo número de anos de actividade e traz consigo o ambiental dos seus Croatian Amor, algures entre Arca e Throbbing Gristle, e dos colegas de selo CTM e Damien Dubrovnik. O projecto de Rahbek estará em Guimarães para apresentar o mais recente Isa. Já os Iceage regressam a Portugal com Beyondless, editado no ano passado, mais introspectivo e ligeiramente mais distante da raiva dos três primeiros discos New Brigade (2011), You're Nothing (2013) e Plowing Into the Field of Love (2014).



Com um cartaz igualmente eclético ao de outros anos, o festival que em 2018 serviu de palco para o free jazz dos suecos Fire!, para o grime de Gaika e deu a conhecer ao público português o pós-punk furioso dos black midi — este ano em destaque em Paredes de Coura — volta a reunir um punhado de propostas de vários universos sonoros.



Da electrónica da nova-iorquina Hiro Kone ou de Born in Flamez, passando pelo hip hop de BbyMutha (as duas últimas em estreia nacional), o festival vimaranense estica-se até ao death/gore/grind dos metaleiros portuenses Holocausto Canibal. O cartaz fica completo com Jasss, Djrum, Mun Sing, Gabriel Ferrandini, Tendency, e DJ Lynce. Do catálogo da editora a Revolve seleccionou os Montanhas Azuis, compostos por Norberto Lobo, Marco Franco (também vai tocar a solo), Bruno Pernadas, e Chinaskee e Dada Garbeck, que em Agosto passaram em Lamego pelo ZigurFest.



Os passes gerais do festival estão à venda online por 25 euros até 25 de Outubro, com mais pontos de venda a serem anunciados brevemente. Antes do Mucho Flow, a Revolve leva esta sexta-feira ao Centro Cultural Vila Flor os Dälek, que no dia seguinte tocam no Out.Fest, no Barreiro.

