Consumidores devem evitar bacalhau da Noruega em nome da sustentabilidade

O alerta está lançado para os consumidores britânicos, mas também se aplica aos portugueses: deve-se cortar no consumo do bacalhau vindo do mar do Norte (especificamente da Costa da Noruega), para tentar aliviar a pressão exercida sobre esta espécie como resultado das pescas intensivas.

O bacalhau capturado no mar do Norte recebeu uma avaliação negativa no Guia do Bom Peixe da Sociedade de Conservação Marinha, cuja última actualização será publicada nesta semana. Este guia, feito com base na realidade do Reino Unido, determina qual é o peixe mais sustentável e quais são as espécies a evitar por estarem em risco.

Apesar de ter sido feito tendo em conta a realidade britânica, alguns dos seus conselhos são válidos também para Portugal. De acordo com o guia de 2019, “há evidências claras de que o stock [de bacalhau capturado na costa da Noruega] está a ser capturado de forma insustentável e que a biomassa está a um nível tão baixo que o stock está a sofrer com a redução da capacidade reprodutiva e está esgotado”, lê-se no site da Sociedade de Conservação Marinha.

“A pressão da pesca continua a aumentar e as medidas têm sido insuficientes para conter as capturas de bacalhau” nessa costa, continua o mesmo guia.

Em vez do bacalhau capturado na costa da Noruega, os consumidores podem optar por bacalhau capturado no Árctico Nordeste ou na Islândia, que, ao contrário do da Noruega, têm os seus stocks “num estado saudável, sendo que a pesca tem sido bem gerida” com várias limitações que protegem os “juvenis” e a desova.

Outras alternativas ao bacalhau sustentáveis apresentadas são o robalo de aquacultura, a dourada de aquacultura ou o esturjão.

Na semana passada – e reforçando o que diz o Guia do Bom Peixe – também o MSC (Conselho da Gestão Marinha) já tinha anunciado o fim do selo azul para o bacalhau capturado na Noruega, depois de a sua população ter decrescido de forma acentuada.

Bacalhau da Noruega é o preferido em Portugal

Já se sabe há vários anos que o bacalhau é uma espécie em perigo. O alerta para a diminuição de indivíduos desta espécie já tinha sido dado pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES, na sigla em inglês) que, desde 2012, tem um plano em marcha para aumentar o número de indivíduos desta espécie no mar do Norte. No entanto, a mais recente avaliação (na qual se baseia este guia), aponta para que “apesar das acções”, o plano não tenha levado “a nenhuma redução nas capturas” de bacalhau.

Mas a pesca excessiva não é o único factor que coloca em risco esta espécie: a poluição e as alterações climáticas também. O bacalhau encontrado na Noruega e do Árctico vivem nas águas frias do mar do Norte, mas, num cenário em que as emissões de fases com efeito estufa continuem a subir e com o progressivo aumento da temperatura das águas, é normal que esta espécie vá procurar um novo habitat mais a norte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Portugal é um dos maiores consumidores de bacalhau salgado do mundo: cerca de 20% de todo o bacalhau capturado no mundo é aqui consumido. De acordo com os dados disponíveis no final de 2018, em Portugal são consumidas cerca de 70 mil toneladas de bacalhau salgado por ano, sendo que cerca de 70% do pescado consumido é norueguês.

Também é um dos tipos de bacalhau mais pescados pelos portugueses. Contactada em Julho de 2019, a propósito da proibição da pesca do bacalhau do Báltico oriental decretada por Bruxelas, a Associação dos Armadores das Pescas Industriais (Adapi) afirmou que os pescadores portugueses têm direito à pesca de 8500 toneladas de bacalhau em águas internacionais, uma quota que se divide em três zonas: Svarbard (2500 toneladas), Noruega (3000 toneladas) e NAFO (fora das 200 milhas do Canadá, com 3000 toneladas).