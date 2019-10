Vítimas da Legionella avançam com acção judicial contra o Estado

A Associação das Vítimas da Legionella de Vila Franca de Xira (AVLVFX) vai avançar com uma acção popular contra o Estado, por alegadas falhas na investigação do surto que, em Novembro de 2014, infectou 403 pessoas e provocou 14 vítimas mortais. A acção deverá ser entregue em tribunal nesta semana. Se não tiver evolução favorável, segundo o presidente da AVLVFX, o passo seguinte será avançar para uma acção no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra o Estado português.

