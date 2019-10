Só 20% dos docentes universitários estão no topo da carreira

Para cumprir o que está inscrito na lei, os professores das universidades que se encontram nos lugares do topo da carreira (catedráticos e associados) já deviam, no mínimo, representar metade do total de docentes deste sector do ensino, mas por agora o seu peso não vai além dos 20,4% e tem estado até a diminuir nos últimos dez anos.

