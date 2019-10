Lorenzo está a chegar aos Açores. Militares em alerta vermelho e serviços públicos encerrados

O Lorenzo é neste momento um furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5, por grau de intensidade) mas, segundo os dados mais recentes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a tempestade vai chegar na noite de terça para quarta-feira ao grupo Ocidental do arquipélago dos Açores com ventos extremamente fortes e “uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 km/h”. Para além do vento, alerta vermelho também para a ondulação, com o IPMA a prever ondas de “altura máxima de 25 metros” nas ilhas mais ocidentais do arquipélago.

Mas os efeitos da passagem do furacão deverão chegar a todo o arquipélago: no grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) estão previstos ventos de 150 km/h e no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) os ventos terão rajadas até 85 km/h.

A perda de intensidade do furacão — que durante o fim-de-semana, ainda distante dos Açores, chegou a atingir o nível máximo (categoria 5) — não fez reduzir o nível de prontidão das autoridades e das populações.

Barcos recolhidos e escolas fechadas em Santa Cruz

Em Santa Cruz das Flores, os barcos foram retirados do porto e as escolas foram já encerradas, bem como os serviços públicos regionais. Os animais estão a ser recolhidos, os objectos que estão no exterior das casas guardados e os sistemas de drenagem de águas limpos. Prevenção é palavra de ordem no arquipélago dos Açores.

Esta terça-feira, o Governo decretou o encerramento dos serviços desconcentrados da administração directa e indirecta do Estado nos grupos Central e Ocidental, já depois de o Governo Regional também ter decidido o fecho dos seus serviços. Está autorizada a interrupção de licença de férias e a suspensão de folgas e períodos de descanso dos agentes das forças de segurança.

Militares passam a alerta vermelho

Quanto aos meios militares no arquipélago, que já desde as 16h desta terça-feira se encontram em alerta laranja, vão passar a alerta vermelho a partir das 00h de quarta, segundo um comunicado do Comando Operacional dos Açores citado pela Lusa.

O Comando Regional dos Açores indica ainda que, como medidas preventivas adicionais, o navio Setúbal foi posicionado na ilha Terceira, no grupo Central, “a fim de garantir uma resposta mais rápida a uma eventual necessidade e o dispositivo da Base Aérea n.º 4 foi reforçado com uma tripulação de EH101”.

Numa nota da Força Aérea é referido que, na segunda-feira, foram transportados a bordo de uma aeronave C-295M uma equipa de nove bombeiros e quatro operacionais do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), entre a ilha Terceira e as Flores, “para reforço do efectivo de apoio à população nesta localidade, face à passagem do furacão ‘Lourenzo’”.

“Este apoio foi realizado no seguimento de um pedido do SRPCBA às Forças Armadas. Neste voo foi ainda transportado diverso material de apoio às operações”, adianta a Força Aérea.

Na segunda-feira, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil avançou ao PÚBLICO que um contingente de 50 operacionais da Força Especial de Protecção Civil foi colocado em prontidão, para avançar de imediato caso seja solicitada ajuda pelo Governo açoriano.

Costa altera agenda de campanha, Marcelo liga a Vasco Cordeiro

O estado de alerta provocado pela tempestade teve ainda repercussões na campanha eleitoral: António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS, antecipou alguns compromissos para ter a agenda livre esta quarta-feira, caso seja necessário fazer uma viagem até aos Açores. A partir de Belém, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, contactou o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, para se inteirar da preparação da região para a passagem esperada do furacão.

Formado a oeste de Cabo Verde, o furacão Lorenzo inflectiu a sua rota para norte no final da semana passada, afastando-se daquele que é o destino habitual deste tipo de tempestades geradas no Atlântico: o continente norte-americano. Ainda assim, o furacão é suficientemente forte para a ondulação por si gerada chegar à costa Leste dos Estados Unidos. As autoridades do estado norte-americano da Florida, por exemplo, alertaram para os perigos das ondas na sua costa.

Após a passagem pelos Açores, o Lorenzo deverá dirigir-se para as Ilhas Britânicas, previsivelmente já como tempestade extratropical e não como um furacão.