Investigadores continuam à espera de contratos ao abrigo do PREVPAP

Quando o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse, numa acção de campanha, que “em Junho ainda só tinham sido formalizados 16 contratos de docentes e um investigador”, ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), Nuno Cerca, da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) não ficou surpreendido. Durante o mês de Setembro, a associação tinha desafiado os seus membros a responder a um inquérito online sobre este tema e os resultados indicam que as instituições do ensino superior “não estão a cumprir a lei do PREVPAP”.

Continuar a ler