“Não adianta ter a melhor farinha e os melhores ovos se não se souber nada de pastelaria”

“A gestão das empresas representa metade do défice de produtividade dos países do Sul, como Portugal ou a Itália, em relação aos Estados Unidos”, justifica um artigo do centro de investigação norte-americano National Bureau of Economic Research​. Na base dessa análise estão os dados mais recentes do World Management Survey​, o maior estudo mundial sobre práticas de gestão, que coloca os gestores portugueses entre os piores da Europa. O mesmo artigo traçava também um cenário: se as empresas dos países do Sul da Europa conseguissem ter desempenhos de gestão semelhante ao dos EUA, isso seria suficiente para uma subida significativa na sua produtividade, com ganhos para o crescimento económico.

