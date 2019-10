José Teixeira: “Promovo a formação para os trabalhadores gerarem mais valor”

Três décadas depois de ter assumido a liderança de uma empresa familiar que se dedicava, sobretudo, à extracção de pedra e à construção, com cerca de 30 trabalhadores, José Teixeira move-se entre salas assinaladas com nomes de escritores e paredes revestidas com obras de arte, numa sede, ou campus, como lhe chama, pontuada com áreas de lazer. Com cerca de 1700 trabalhadores, o grupo dst teve quase 400 obras adjudicadas em 2018, mas a sua presença faz-se também sentir no imobiliário, nas energias renováveis e nas telecomunicações.

Continuar a ler