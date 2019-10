Rio ensaia papel de primeiro-ministro e espera ver renascer o “cavaquistão”

A manhã de campanha começou no campo numa quinta agrícola em Lamego. Rui Rio andou na terra, colheu maçãs e esteve à conversa com um representante da Associação de Produtores Agrícolas do Ave e do Douro. Mesmo sem uma campanha de massas, o líder do PSD parece apostado em construir uma imagem de que está a disputar “taco a taco” as eleições com o PS. É nessa estratégia que assentará o anúncio de um futuro ministro de um eventual Governo. Como se preparasse para assumir o papel de primeiro-ministro, Rui Rio anunciou Arlindo Cunha, ex-ministro de Cavaco Silva, para a pasta de Agricultura.

No centro da cidade de Lamego, perto da hora de almoço, o líder do PSD encontrou muito pouca gente na rua àquela hora. A aposta do distrito foi toda para o jantar-comício em Viseu. A imagem de um pavilhão com bandeiras laranjas, com mais de 2100 lugares, é única na campanha do PSD. Aconteceu na terra que já foi conhecida como o “cavaquistão”. No discurso, Rio não esqueceu essa referência para o próximo domingo das eleições: “Vai ser a marca do ‘cavaquistão’ que aqui vai renascer”. Num dos primeiros discursos da noite, Almeida Henriques, presidente da câmara, deixou uma mensagem de união do partido, com a qual o PS “não contou”. O autarca dirigiu-se aos que “não querem uma maioria de esquerda” para apelar ao voto no partido: “Só pode ser no PSD”.

Na caravana social-democrata acredita-se que a aproximação a uma bipolarização pode acabar por beneficiar o PSD, apesar de a mensagem continuar a ser a de desvalorizar as sondagens que aproximam os sociais-democratas dos socialistas. Na campanha, Rui Rio continua sem querer alimentar guerrilhas com o PS. Se do lado dos socialistas chovem críticas ao líder do PSD, Rui Rio escusa-se a subir o tom e prefere desvalorizar para que a recta final da campanha não chegue ao “topo do disparate”. O líder do PSD também evita alimentar qualquer polémica sobre a decisão de António Costa de desmarcar a agenda de campanha por causa da passagem do furacão pelos Açores.