PS não chega à maioria absoluta. Livre e Iniciativa Liberal no Parlamento

Hoje o P24 Legislativas dá conta dos resultados da grande sondagem da Universidade Católica para o PÚBLICO/RTP, com a participação de Helena Pereira.

PS alcança os 37% e o PSD chega aos 30%. Em terceiro lugar, surge o BE com 10%, seguido do PCP com 6%, o CDS com 5% e o PAN com 3%. Iniciativa Liberal, Livre, Chega e Aliança andam na casa do 1%, com a Iniciativa Liberal e o Livre a beneficiarem da concentração de voto em Lisboa.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​​