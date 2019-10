Mar nos Meus Olhos: uma homenagem a Sophia numa escola de Lagos

Na comemoração do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, a cidade de Lagos quis homenagear a poeta com dois murais de arte urbana. Para tal, recorreu ao Laboratório de Actividades Criativas (LAC), uma associação cultural sem fins lucrativos, criada por quatro amigos, cujo principal objectivo é dinamizar e promover a criação artística na região algarvia, segundo se pode ler na sua página oficial. Assim surgia a acção Mar nos Meus Olhos, dividida em dois momentos de arte urbana.

O primeiro mural foi feito na Escola Básica Sophia de Mello Breyner, de 27 a 30 de Agosto, pelo artista Samina, que vai também pintar um outro mural — desta vez numa parede da cidade — de 14 a 18 de Outubro. A convite do LAC, o artista — que já colaborara com a associação anteriormente — “trabalhou o rosto da Sophia de Mello Breyner através da técnica stencil”, explica ao P3 Nuno Pereira, um dos membros da organização. Para o responsável, não poderia haver artista mais indicado para fazer esta homenagem, cujo resultado foi “uma intervenção bem conseguida”. Até, porque, contou, “muitas pessoas passaram por lá e registaram o momento”.

A par desta intervenção, o LAC tem vindo a desenvolver o ARTURb, que vai na 9.ª edição e se “distingue de outros projectos de arte urbana” por “conciliar o trabalho de vários artistas num mesmo espaço”. Os artistas, refere Nuno Pereira, “ficam numa espécie de residência [da associação] durante duas semanas”, daí resultando uma série de trabalhos que podem ser vistos, até 2 de Novembro, na sede do LAC — ou seja, na antiga cadeia de Lagos. “Durante esse período vão ser feitas várias acções, como workshops e visitas guiadas, e, no final, o lançamento do catálogo que encerra este ciclo e que revela aquilo que foi a residência.” O objectivo da exposição é “mostrar o trabalho dos vários artistas com a técnica de stencil”.