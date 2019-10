Se as crianças votassem

Não dariam o seu voto, por certo, ao presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, que no seu mandato tem dotado ao completo abandono os parques infantis, nomeadamente o do Parque Europa e o da Alta de Lisboa na zona da Rua Helena Vaz da Silva. As crianças têm o direito de dispor de zonas verdes e de parques infantis em complemento ao seu desenvolvimento psicomotor.

Os referidos parques estão com as portas de acesso com cadeados de modo a não permitir o acesso das crianças. Já perdi a conta aos meses que tal situação se verifica. A pergunta que deixo ao senhor presidente da Junta de Freguesia do Lumiar é até quando? Recordo-lhe que as crianças não votam mas os pais sim, não esqueça.

José Luís de Oliveira Alves, Lisboa

Tancos: e porque não?

As seis teses sobre outras tantas hipóteses de explicação do caso de Tancos, aqui expostas por José Pacheco Pereira, quase esgotaram o que se podia imaginar sobre tão recambolesco episódio. Contudo, eu que não tenho estudos, estou convictamente convencido, desde o início da pândega, que não foi só o achamento das armas que foi uma orquestração. Estou por isso ainda mais convictamente convencido, desde a primeira hora, que o próprio roubo das armas foi, ele mesmo, uma reinação. Alguém no seu perfeito juízo, dados os patéticos contornos logo conhecidos, e sabendo o que a casa gasta, acha possível outra hipótese que não esta? Quando, a dado passo, um conhecido autor afirmou, sobre o assunto, que “afinal até pode não ter havido nenhum roubo”, tudo ficou escandalosamente claro, coisa que pode nunca vir a ser provada, como é óbvio. O senhor Paulino é que deve estar, a esta hora, bastante confuso com o que lhe aconteceu.

João Carlos Lopes, Torres Novas

Os inimigos da democracia segundo António Barreto

Os leitores crónicos das crónicas de António Barreto (A.B.) já devem estar habituados ao estranho estilo do cronista, acabando por entranhar-lhe o sentido errante. Muitos dos outros, leitores ocasionais, vêem-se aflitos para se desenredarem no intrincado pensamento do autor. Na crónica do PÚBLICO (P2 de 29 de Setembro), sob uma “grande angular” demasiadamente afunilada, A.B. tem dois grandes momentos. No primeiro, clarificador, elenca os inimigos “clássicos” da democracia: comunistas, fascistas e populistas de esquerda e de direita, que se limitam a esperar pela erupção da incompetência e da covardia que, dito assim, devem ser as principais (únicas?) “qualidades” dos democratas. Atravessando algumas alusões a Ignazio Silone, e os “muros” de Tancos, A.B. passa para o segundo momento, desferindo desvelados ataques, que já lhe devem ser habituais, às instituições portuguesas, fazendo “seus” os clichés que atribui aos pequenos partidos que há por aí, também eles, afinal, inimigos da democracia. Quer dizer, depois de mostrar a pele dos inimigos da democracia, A.B. não resistiu a vesti-la. Mas não lhe fica nada bem.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia