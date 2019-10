Polícia dispara balas reais em Hong Kong em dia de celebração em Pequim

Pouco depois de, em Pequim, o Presidente Xi Jinping enaltecer os avanços da China na celebração dos 70 anos da fundação da República Popular da China, em Hong Kong a polícia marcou uma escalada nas tácticas contra os manifestantes, com o disparo de balas reais – há relatos de um manifestante atingido.

“Nenhuma força é capaz de fazer parar o avanço do povo chinês e a nação de chinesa”, disse Xi, usando, como é tradição, um fato cinzento como Mao Tsetung e assistindo à parada militar no mesmo local da Praça Tiananmen em que Mao proclamou a república a 1 de Outubro de 1949. “Não há força capaz de fazer tremer esta grande nação.”

Também os seus antecessores Hu Jintao e Jiang Zemin estiveram na grande celebração, com uma enorme e cuidadosamente preparada parada militar. O Exército, disse ainda Xi, deve garantir a segurança, a soberania, e os interesses da China, assim como assegurar a paz mundial.

Xi também se referiu a Hong Kong: “Temos de nos manter empenhados na estratégia de reunificação pacífica através do [princípio] ‘um país, dois sistemas’. Iremos manter a prosperidade e estabilidade a longo prazo de Hong Kong e Macau”. Os dois territórios têm um estatuto de administração especial desde a transferência de poder em 1997 e 1999, respectivamente.

Em Hong Kong, onde as manifestações foram proibidas nesta terça-feira, a multidão que se concentrava na zona de Admiralty (onde estão os edifícios governamentais) ficou em silêncio depois de se terem ouvido dois tiros - há relatos de que um manifestante foi atingido no peito por uma bala real. Segundo a BBC, no local a polícia mostrou um cartaz vermelho dizendo: “Dispersem ou disparamos”.

Desde Junho que há protestos em Hong Kong, cujo estatuto especial permite liberdades não existentes na China continental. Os cidadãos de Hong Kong dizem estar a perder estas liberdades e querem mais democracia.

Os disparos de balas reais contra manifestantes marcam “uma grande escalada na utilização da força”, comentou a jornalista do Guardian Emma Graham-Harrison, que está no local.

A polícia de Hong Kong já tinha sido criticada pela Amnistia Internacional por uso excessivo da força: disparo de balas de borracha que causaram ferimentos nos olhos de uma manifestante e um jornalista. Até hoje, só tinham sido disparadas balas reais como aviso.