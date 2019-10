Finlândia: um morto e dez feridos num ataque em escola profissional

Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas num ataque numa escola profissional em Kupio, no leste da Finlândia.

A polícia disse que deteve um suspeito que tinha consigo uma arma com lâmina e outra de fogo.

Uma testemunha disse que se tratava de um aluno da escola e que a arma era uma espada. Outra testemunha contou que a polícia confrontou o suspeito e que foram disparados dois tidos antes da detenção.

Dois dos feridos estão em estado considerado crítico, e o atacante também estava ferido. Segundo o site Iltahlehti, o atacante entrou numa sala de aula e desferiu um golpe contra a professora, que tentou fugir. Os alunos começaram a atirar cadeiras contra ele.

A escola tem cerca de 600 estudantes e 40 funcionários. Mas as autoridades afirmaram que não é claro quantas pessoas estavam no local na altura do ataque.