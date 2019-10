Megaprojecto South Bay já conquistou 114 empresas para a margem sul do Tejo

A Lisbon South Bay, marca criada em Junho de 2015, pela Baía do Tejo – empresa pública do universo Parpública – em conjunto com os municípios de Almada, Barreiro e Seixal, para a promoção destes territórios da Margem Sul no estrangeiro, está a dar frutos na forma de propostas de investidos estrangeiros e até de negócios já formalizados. Com um total de 267 empresas instaladas, de 2013 até hoje há um saldo positivo com mais 114 unidades que se fixaram na zona.

Continuar a ler