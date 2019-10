Este resort algarvio vai ter mais 460 casas e um novo hotel

O Palmares – Ocean Living & Golf foi anunciado na semana passada e representa mais uma página na história de um projecto turístico que nasceu em 1975 com um campo de golfe.

No ano passado, a imobiliária espanhola Kronos Homes anunciou a entrada em Portugal com um investimento de 200 milhões de euros em três empreendimentos algarvios: Palmares Resort e Belmar Resort, ambos em Lagos, e Amendoeiras Golf Resort, em Alcantarilha (concelho de Silves).

O projecto de Palmares, adquirido pela Kronos Homes “através de uma joint venture, em Novembro de 2017”, seria o primeiro a arrancar, anunciava-se. Na semana passada, foram revelados os primeiros pormenores. A empresa prevê investir 250 milhões de euros num megacomplexo turístico com vista para a baía de Lagos e para o estuário da ria de Alvor, com dois hotéis de cinco estrelas e 460 propriedades para venda.

Além do campo de golfe de 27 buracos e do boutique hotel com 20 quartos, inaugurados em 2011 e 2017, respectivamente, pelo grupo Onyria (que detém agora uma posição minoritária), o novo projecto prevê a construção de mais um hotel, com 152 quartos; de 460 alojamentos para venda – 103 moradias e 357 apartamentos –; e de um novo clubhouse. Está prevista ainda a criação de “infra-estruturas desportivas e de lazer”.

No total, avança o grupo espanhol em comunicado, a área edificada corresponderá a “5,7% dos cerca de 2000 hectares” que compõem a propriedade.

O desenho das construções está a cargo do RCR Arquitectes, vencedor do prémio Pritzker em 2017. De acordo com Rafael Aranda, um dos fundadores do atelier catalão, o projecto “privilegia a integração na paisagem e a preservação do ambiente natural de Palmares”, tendo “a sustentabilidade ambiental como princípio”. Neste âmbito, contará com uma certificação Breeam, “um dos principais sistemas de certificação de sustentabilidade de edifícios reconhecidos internacionalmente”.

Em comunicado, o arquitecto acrescenta que “todas as unidades terão vista mar – para a baía de Lagos e para o estuário de Alvor”.

A construção do novo clubhouse já foi iniciada e deverá estar concluída “no terceiro trimestre de 2020”. “Agora estamos a lançar a primeira fase de construção dos Palmares Signature Apartments”, com 37 apartamentos e conclusão prevista para o “Verão de 2022”, acrescenta à Fugas, por e-mail, Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal. “A venda de lotes para construção, actualmente na segunda fase, continua com grande dinâmica e serão ainda comercializadas oito moradias «chave na mão»”. Já o novo hotel encontra-se ainda “em fase de desenvolvimento”, com novidades anunciadas “em breve”.

“O nosso conceito é desenvolver um resort em várias sub-fases, consolidando zonas, com uma estratégia de crescimento equilibrada e sustentável, tendo em conta o ritmo do mercado e a necessidade de valorização das propriedades”, afirma o empresário. Como tal, os prazos para a conclusão das fases seguintes de construção “vão depender das condições do mercado”.

Para já, no que toca a preços, os lotes para moradias têm valores entre 680 mil euros e 1,8 milhões de euros (área total a partir de 2.200 m2 com áreas de construção entre 340 e 500 m2), enquanto os preços dos primeiros apartamentos turísticos, com tipologias entre T1 e T2+1, iniciam-se em 385 mil euros.

A Kronos Homes, criada em 2005, tem actualmente 16 projectos em curso em Espanha e dois empreendimentos já concluídos na Costa do Sol, além de cinco anunciados para Portugal – três no Algarve, referidos acima, e dois em Lisboa.

Em 1975, nascia um campo de golfe naquela que tinha sido, até então, uma das maiores propriedades agrícolas do concelho de Lagos, a Quinta de Palmares, pela mão do empresário Jorge de Brito, fundador da Brisa e do Banco Intercontinental Português e presidente do Sport Lisboa e Benfica no início dos anos 1990.

Em 2006, a propriedade foi comprada pelo grupo Onyria e os planos de investimento anunciados foram considerados pelo Governo como Projecto de Interesse Nacional (PIN), mas grande parte do projecto ficou no papel. Em 2011, eram inaugurados o renovado campo de golfe e um primeiro hotel. O segundo, ainda em funcionamento, abriu em 2017. Pouco depois, o grupo espanhol Kronos Homes adquiria a propriedade, através de uma joint venture, ficando o grupo português com accionista minoritário.