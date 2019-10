A nova domo do Natura Glamping é um “luxo sustentável”. Com jacuzzi para dois

O Natura Glamping, na Serra da Gardunha, assume-se como um refúgio de tranquilidade na Serra da Gardunha, onde se pode descansar em contacto com o meio circundante. As domos geodésicas são a sua imagem de marca e propõem um campismo de luxo. Para além de serem “muito resistentes às condições atmosféricas adversas”, dentro delas “as pessoas sentem-se como se estivessem num hotel”. Agora, é possível desfrutar também da nova Domo Suite Lux, estreada no Verão e que mais não é que “um upgrade às existentes”, segundo Jorge Pessoa, gerente e proprietário do Natura Glamping.

Actualmente, o projecto conta com oito domos – “com dois quartos de casal cada uma, bem como com uma casa de banho completa –, sendo uma delas somente para eventos. A Domo Suite Lux surge associada, por sua vez, a um novo conceito – o de “estrutura sustentável”.

Para além da “estrutura completamente diferente das outras”, a nova domo permite “um maior conforto em termos térmicos e acústicos”, desde logo por ser “uma estrutura em madeira”, com vidro na parte da frente e possuir “um isolamento de cortiça e de lã de rocha”. Além disso, adianta Jorge Pessoa, também pode ser mais romântica, porque tem “um jacuzzi interior para dois, uma salamandra a lenha e uma casa de banho com hidromassagem e banhos a vapor”. Construída em finais do mês de Julho e lançada em Agosto, “já teve uma taxa de ocupação superior a 65%”, acrescentou.

O compromisso com a terra, adoptado desde a origem pelo casal Jorge Pessoa e Elga Correia, está ainda patente no uso de produtos locais. Nada do que chega ao Nature Glamping – ​ou é consumido neste local – tem origem numa distância superior a 40 quilómetros. São exemplo os produtos de higiene, biológicos e oriundos de uma empresa do Fundão, assim como o vinho servido, exclusivo desta zona.

O preço por noite nesta domo pode rondar os 240 ou os 280 euros, consoante se trate de dias da semana ou de fins-de-semana. No geral, os preços variam entre os 140 e os 280 euros – valor que se mantém assim o ano inteiro –, mas sempre com pequeno-almoço incluído.

Neste momento, e no que ao futuro diz respeito, salvo raras excepções, “os fins-de-semana estão lotados”, pelo que o que a organização pretende, de acordo com o proprietário, “adaptar as festas que ocorrem na região aos programas especiais do Natura Glamping”.

“Em quatro anos e meio, já passaram no Natura Glamping mais de 15 mil pessoas”, segundo Jorge Pessoa, que salienta que “o importante é também melhorar ao longo do tempo e crescer, em termos de conforto e de serviço”.